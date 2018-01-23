Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас, один из крупнейших городов Болгарии, располагающийся на западном берегу Бургасского залива Черного моря.

Начало регулярных полетов по маршруту Москва – Бургас – Москва планируется с 2 июля 2018 года.

Рейсы будут осуществляться ежедневно по следующему расписанию:

— рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:55, прилетает в Бургас в 19:20 (время местное);

— обратный рейс SU 2157 вылетает из Бургаса в 20:30, прилетает в Шереметьево в 23:50 (время местное).

https://pixabay.com

Продажа билетов открыта на все дни недели, кроме понедельника. Продажа на эти дни будет открыта после окончательного согласования графика прилета/вылета самолета с аэропортом Бургаса.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота:+7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, в офисах собственных продаж или на сайте авиакомпании.