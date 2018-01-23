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23.01.2018 15:24

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас
https://pixabay.com

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас, один из крупнейших городов Болгарии, располагающийся на западном берегу Бургасского залива Черного моря.

Начало регулярных полетов по маршруту Москва – Бургас – Москва планируется с 2 июля 2018 года.

Рейсы будут осуществляться ежедневно по следующему расписанию:

— рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:55, прилетает в Бургас в 19:20 (время местное);

— обратный рейс SU 2157 вылетает из Бургаса в 20:30, прилетает в Шереметьево в 23:50 (время местное).

https://pixabay.com
https://pixabay.com

Продажа билетов открыта на все дни недели, кроме понедельника. Продажа на эти дни будет открыта после окончательного согласования графика прилета/вылета самолета с аэропортом Бургаса.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота:+7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему мирув офисах собственных продаж или на сайте авиакомпании.

 

 

 

 

 


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https://pixabay.com
23.01.2018 15:24

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас, один из крупнейших городов Болгарии, располагающийся на западном берегу Бургасского залива Черного моря
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https://pixabay.com
23.01.2018 15:24
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас, один из крупнейших городов Болгарии, располагающийся на западном берегу Бургасского залива Черного моря
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
22.01.2018 13:27
Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
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Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
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12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
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Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
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Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
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