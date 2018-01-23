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23.01.2018 15:34

Илона Маска хотят лишить зарплаты в собственной компании

Основатель Tesla Илон Маск может лишиться гарантированного заработка. Совет директоров автопроизводителя предлагает выплачивать топ-менеджеру вознаграждения по результатам его работы. Об этом сайт Tesla сообщает 23 января.

Вместо традиционной зарплаты Илон Маск в течение 10 лет будет получать выплаты за достижение определённых показателей. Первая его цель  — увеличить капитализацию Tesla до 100 миллиардов долларов. 

По результатам работы Маску будут переводить транши в размере одного процента от акций Tesla. Если ему не удастся достигнуть установленной планки, то он окажется без вознаграждения.

В соответствии с десятилетним планом, рыночная стоимость производителя эклектрокаров должна вырасти до 650 миллиардов долларов. Сейчас капитализация компании составляет 59 миллиардов долларов.

В феврале акционеры Tesla проведут голосование за новую систему вознаграждения, Илон Маск и его брат Кимбал отказались от участия в нём.

Справка:

Илон Рив Маск — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.

Основатель компании Paypal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla.

SpaceX является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем. В декабре 2008 года НАСА подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд долларов США на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году.

Tesla компания-производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.


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"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
УК «Новоселье»
23.01.2018 15:42
В квартале “Дельта” монтируется отопление и электрика
Четвертая очередь строительства проекта КОТ "Новоселье: Городские кварталы" находится в высокой стадии готовности. На 23 января на строительной площадке квартала «Дельта» ведутся внутренние инженерные работы, монтируется отопление, электрика, системы водопровода, канализации и вентиляции
LEGENDA Intelligent Development
19.01.2018 16:20
LEGENDA Intelligent Development реализует новый проект в центре Петербурга
Компания LEGENDA и «Телеком 5», дочерняя структура АО «Ростелеком» и «Сбербанк CIB», подписали соглашение о реализации девелоперского проекта в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
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