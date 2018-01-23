Илона Маска хотят лишить зарплаты в собственной компании

Основатель Tesla Илон Маск может лишиться гарантированного заработка. Совет директоров автопроизводителя предлагает выплачивать топ-менеджеру вознаграждения по результатам его работы. Об этом сайт Tesla сообщает 23 января.

Вместо традиционной зарплаты Илон Маск в течение 10 лет будет получать выплаты за достижение определённых показателей. Первая его цель — увеличить капитализацию Tesla до 100 миллиардов долларов.

По результатам работы Маску будут переводить транши в размере одного процента от акций Tesla. Если ему не удастся достигнуть установленной планки, то он окажется без вознаграждения.

В соответствии с десятилетним планом, рыночная стоимость производителя эклектрокаров должна вырасти до 650 миллиардов долларов. Сейчас капитализация компании составляет 59 миллиардов долларов.

В феврале акционеры Tesla проведут голосование за новую систему вознаграждения, Илон Маск и его брат Кимбал отказались от участия в нём.