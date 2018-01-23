Илона Маска хотят лишить зарплаты в собственной компании
Основатель Tesla Илон Маск может лишиться гарантированного заработка. Совет директоров автопроизводителя предлагает выплачивать топ-менеджеру вознаграждения по результатам его работы. Об этом сайт Tesla сообщает 23 января.
Вместо традиционной зарплаты Илон Маск в течение 10 лет будет получать выплаты за достижение определённых показателей. Первая его цель — увеличить капитализацию Tesla до 100 миллиардов долларов.
По результатам работы Маску будут переводить транши в размере одного процента от акций Tesla. Если ему не удастся достигнуть установленной планки, то он окажется без вознаграждения.
В соответствии с десятилетним планом, рыночная стоимость производителя эклектрокаров должна вырасти до 650 миллиардов долларов. Сейчас капитализация компании составляет 59 миллиардов долларов.
В феврале акционеры Tesla проведут голосование за новую систему вознаграждения, Илон Маск и его брат Кимбал отказались от участия в нём.
Справка:
Илон Рив Маск — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.
Основатель компании Paypal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla.
SpaceX является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем. В декабре 2008 года НАСА подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд долларов США на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году.
Tesla компания-производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.