20 семей получают помощь по программе «На коне к здоровью»

Программа «На коне к здоровью», которая получила высокую оценку Фонда президентских грантов во втором конкурсе 2017 года, успешно реализуется. Об этом «Фонтанке» сообщили в РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд».

«На коне к здоровью» – это программа социальной реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста. Двадцать семей – подопечных РОО «Аккорд» – целых 12 недель бесплатно получают комплексный курс иппотерапии и психолого-педагогических занятий.

«Важно, что программа помогает не только детям, но и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь зачастую родители, занимаясь реабилитацией своего ребенка, совершенно забывают о себе, о своем здоровье. «На коне к здоровью» предоставляет не только детям, но и родителям уникальную возможность укрепить здоровье с помощью иппотерапии, а также получить консультации психологов, пока с их ребенком занимаются педагоги-психологи, дефектологи», – рассказали в «Аккорде».

РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» (Санкт-Петербург) хорошо известно, в частности читателям «Фонтанки», по регулярным благотворительным концертам «Добрый рок», в ходе которых собираются средства на лечение того или иного нуждающегося ребенка посредством иппотерапии.

«Аккорд» – это центр взаимной интеграции. Основное направление деятельности центра – иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория – инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей, близкие.

Сотрудники «Аккорда» проводят занятия иппотерапией для детей и взрослых, ознакомительные встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. Также в организации готовят волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и проводят благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения.

Существует РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» исключительно на добровольные пожертвования, которых, к сожалению, не хватает.

Помочь «Аккорду» можно, сделав пожертвование на на платформе Благо.ру – https://www.blago.ru/companies/view/133.