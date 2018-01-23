Два автобуса в Ленобласти подбили грузовики – оба в месте препятствий на дороге

Две аварии с автобусами «ПАЗ» произошли утром 23 января, примерно в одно и то же время, в разных районах Ленинградской области.

В ДТП на 22-м километре автодороги Торфяное – Отрадное пострадали два человека, на 428-м километре дороги Вологда – Новая Ладога – один.

В первом случае автобус остановился перед зоной дорожных работ, чтобы пропустить встречный транспорт. А во втором, наоборот, снегоуборщик объезжал место предыдущего ДТП.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».