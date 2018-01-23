В Петербурге, Москве и Екатеринбурге «заминировали» «Яндекс»

Петербургский офис компании «Яндекс» в Калининском районе эвакуировали из-за угрозы взрыва. На вынужденную прогулку днем 23 января отправились сотрудники еще в двух городах России.

Как стало известно «Фонтанке», внеплановый перерыв обеспечил звонок с предупреждением о бомбе. Около двух часов дня офис «Яндекса» в БЦ «Бенуа» на Пискаревском проспекте, где компания занимает три этажа, опустел. В пресс-службе подтвердили, что в настоящее время информацию проверяют специальные службы.

«Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуированы бизнес-центр в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, в которых «Яндекс» снимает офисы», – уточнили в компании.