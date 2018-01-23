За каждый украденный миллиард жена экс-главы минфина Подмосковья получила по году колонии

Супругу бывшего министра финансов Подмосковья Жанну Булах признали виновной в хищении 11 млрд рублей из бюджета. Суд заочно приговорил гражданку США к 11 годам колонии общего режима.

Как сообщает РБК 23 января, приговор жене бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова вынес Басманный суд столицы. Булах признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и в отмывании денег. Ей заочно назначили наказание в виде 11 лет колонии общего режима.

По информации СМИ, суд конфисковал часть имущества осужденной. В список попали квартиры в Швейцарии, Париже, вилла в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в Куршевеле.

Гражданка США Жанна Булах проживает в Америке, власти которой отказали России в экстрадиции. Её муж Алексей Кузнецов был арестован еще в 2013 году во Франции, но так и не выдан Москве.

Как предполагает следствие, Жанна Булах вместе с супругом и другими сотрудниками регионального правительства создала преступную группу. С 2005 по 2008 год соучастники похитили права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья и имущество Ипотечной корпорации Московской области, а также Московской областной инвестиционной трастовой компании.

Согласно направленным в суд материалам дела, деньги были выведены на счета зарубежных компаний. Они использовались для покупки недвижимости и предметов роскоши за рубежом.

В августе 2015 года в Швейцарии по требованию России был наложен арест на имущество Булах: две многокомнатные квартиры в горнолыжном курорте и автомобиль Bentley.

Кузнецов был министром финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год, занимавший тогда должность губернатора региона Борис Громов уволил чиновника по собственному желанию.