Сквер, который построил ЗакС

Купить землю, начать стройку, а потом узнать, что купил не пятно, а сквер. Вам же сказали, тут сквер, так решил спикер городского парламента. Недовольны? Оспаривайте.

Вбить очередной гвоздь в крышку гроба «благоприятного инвестиционного климата» нынче немудрено, но нарушить сразу два основополагающих российских кодекса — Гражданский и Земельный — это дано не каждому. Да еще и вступить в прямое противоречие с самим текстом закона, который решили исправить. Юристы гадают, как толковать документ, и пророчат вал исков, девелоперы растерянно говорят «этого не может быть, это какая-то ошибка», а депутаты вместе со Смольным готовятся закрепить результат.

На прошлой неделе, как сообщала «Фонтанка», петербургский ЗакС принял инициированный главой городского парламента Вячеславом Макаровым законопроект, который корректирует список городских зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) и вносит в него еще четыре сквера: все — на Петроградской стороне, известной как «вотчина» спикера. Документ, как рассказали в Заксобрании, был инициирован 15 января, а уже 17-го не только одобрен комиссией по городскому хозяйству, но и принят в трех чтениях. Законопроекту осталось пройти последнее препятствие — подпись губернатора.

Макаров документ охотно комментирует, правда, «Фонтанке» получить комментарий спикера не удалось. «Единогласно поддержали все 50 депутатов, все фракции, – цитирует его сайт ЗакСа. – Мы единодушно выступили против разрушения нашего города в угоду чьим-то личным коммерческим интересам, против уплотнительной застройки в исторических районах Петербурга за счет парков и скверов».

В список вошли следующие адреса: набережная Адмирала Лазарева, 16, участок между Корпусной, Средней Колтовской, Малой Зелениной и Петергофской улицами, участок между Малой Зелениной, Петергофской, Пионерской улицами и Адмирала Лазарева, а также последний, четвертый, про который спикер Макаров прямо говорит, что его включили в список «в пожарном порядке». Это участок на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Причем схема, приложенная к закону, убеждает, что имеется в виду не реально существующая маленькая зеленая зона на углу этих двух улиц, а территория напротив, где сейчас ведется стройка жилого дома.

Стройка на Лодейнопольской привлекла внимание спикера еще на каникулах, 30 декабря, когда он потребовал остановить работы из-за жалоб жителей домов по соседству, заявивших о трещинах в стенах, перекошенных окнах и просадке фундамента. Компания «Аквилон-Инвест» строит здесь ЖК «КингДом» – жилье бизнес-класса. «От жильцов жалоб в наш адрес не поступало, так же как и со стороны органов власти», – рассказали тогда «Фонтанке» в компании. И заверили, что с властями они «в конструктивном диалоге».

Но дальнейшие действия самого Макарова на диалог были похожи меньше всего. А комментарии застройщика стали напоминать цитаты из кинодетектива. «Это какая-то ошибка, я уверен, что это скоро будет поправлено, – растерянно заявил «Фонтанке» Александр Рогатых, председатель совета директоров «Аквилон-Инвест». – Это юридический казус. В законе о ЗНОП четко написано, какие участки можно переводить в ЗНОП. Частную собственность переводить в ЗНОП нельзя. А мы этот участок купили, он в собственности у нас, это все знают. Если каким-то чудом произошла такая ошибка техническая… то ее, конечно, исправят скоро… У нас все документы в порядке. Мы и котлован еще не начали копать. Проводим еще раз обследования по жалобам жильцов. Мы понимаем, любая стройка вызывает негатив...»

История продажи участка на Петроградской стороне и вправду находится в Интернете за пять минут. О том, что «Аквилон-Инвест» купил участок на Лодейнопольской, 7, СМИ сообщали в мае 2017 года. Ранее он принадлежал Энергомашбанку, который в 2014 году намеревался построить на углу Лодейнопольской и Петрозаводской большое офисное здание и жилой дом. В 2016 году ООО «Спрингалд» по заказу ЗАО «Коммунремстрой», связанного с АО «Энергомашбанк», снесло на участке нежилые здания советской постройки, где располагались автосервисы. Однако от уже готового проекта впоследствии отказались, а участок решили продать новому собственнику.

Городской закон о ЗНОП, в который собрались включить еще четыре сквера, в первой же статье разъясняет, какие именно земли могут включаться в список «общеполезных» зеленых зон. Это «земельные участки, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга; земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; и земельные участки, переданные в собственность внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». Конец цитаты. Частная собственность не входит в этот список согласно самой своей природе. Так, пункт 3 ст. 261 ГК РФ гласит, что собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц.

«Если этот закон нарушает права собственника, он подлежит отмене в судебном порядке, – уверен адвокат Евгений Ширстов, член Балтийской коллегии адвокатов. – В Земельном кодексе есть перечень оснований для выкупа земель для госнужд, и, насколько я знаю, создание общедоступного сквера или парка в этот перечень не входит. (Статья 56.3 Земельного кодекса устанавливает, что изъятие в пользу государства может иметь четыре обоснования, если речь не идет о строительстве федеральных или городских объектов. Это создание охраняемой природной территории, исполнение международного договора, лицензия на недропользование и решение о признании дома аварийным. — Прим. ред.) А тут и о выкупе речь не идет. Так что у суда будут все основания этот закон отменить. Если ваш участок включают в список ЗНОП, то это вообще обнуляет права собственника. Это даже не публичный сервитут (ограничение прав собственника исходя из каких-то общественных или государственных интересов. — Прим. ред.). Сервитут не предусматривает полное лишение прав что-то создавать на участке, об обнулении его рыночной стоимости тоже речь не идет. А тут был участок, который имел ценность, и вам запретили вообще что-либо с ним делать. Это ничем не отличается от полного изъятия участка».

Кроме того, как говорят другие юристы, городской закон о ЗНОП подразумевает, что зеленые насаждения должны уже существовать, а не планироваться в будущем, чтобы участок попал в список. Однако на всех четырех будущих «скверах» сейчас лежит асфальт. На Лодейнопольской, к тому же выдано разрешение на строительство, есть дольщики. Никаких следов бывших скверов, во всяком случае на Лодейнопольской, «Фонтанке» найти не удалось.

В ЗакСе, однако, думают иначе. «Были такие прецеденты, с переводом частной собственности в ЗНОП, и они не оспорены. Может, так и нельзя, но были прецеденты. Пусть оспаривают те, кто недоволен, – настаивает «яблочник» Борис Вишневский. – Кроме того, сейчас комитет по законодательству и комиссия по городскому хозяйству создают совместную рабочую группу по этому вопросу. Будем работать, в том числе с участием Смольного, так как в парламент пришло письмо от комитета по контролю за имуществом (ККИ). И в нем прямо говорится, что комитет хочет инициировать изменения в законодательстве – чтобы в ЗНОП можно было переводить и частные владения».

Вишневский убежден, что все сделано правильно. «Я лично всегда за включение в ЗНОП новых территорий. Кроме того, есть же и другие ситуации. Например, в частных владениях, чтобы снести дерево, даже не нужно порубочного билета. Вот мне пишут постоянно, что там-то и там-то пытаются снести деревья. И мы никак не можем это остановить, – объясняет парламентарий. – А в Москве, например, есть понятие об общем зеленом фонде, куда включены все зеленые территории, независимо от принадлежности. И это все охраняется законом, потому что здоровье, дыхание и т. д. важно для всех. И там они должны получать разрешения рубить деревья, в том числе и на собственной земле».

Фото: Фрагмент письма Прокурора С.И. Литвиненко

Прецеденты, о которых говорит депутат, к слову, в Петербурге действительно были, хотя и единичные. Речь идет об изменении статуса частных владений компании «Стеелмар Скандинавия» в Баболовском парке. В 2015 году при втором чтении поправок к Генплану он был переведен в режим исторического парка Р4, и за ним был закреплен статус ЗНОП. Все это, естественно, коснулось и частной территории. Однако «Стеелмаар», как справедливо заметил Вишневский, действительно не оспорил ни поправку в закон о ЗНОП, ни поправку в Генплан. Но защитники Баболовского парка тогда получили важный документ от городского прокурора. В этом документе отмечено, что, по сути, включение частной территории в список ЗНОП не имеет никакого правового значения, так как противоречит двум федеральным кодексам — Гражданскому и Земельному. А именно статье 262 Гражданского кодекса и пункту 12 ст. 85 Земельного кодекса, согласно которым «к землям общего пользования могут быть отнесены лишь земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, к которым рассматриваемый земельный участок (собственность «Стеелмар Скандинавия». – Прим. ред.) не относится».

Впрочем, традиция уважения к частной собственности в России никогда толком не укоренялась. Не успели после отмены крепостного права и до военного коммунизма и после августовского путча до дела ЮКОСа тоже, так случилось, не смогли. Но, как говорится, «есть же какие-то вещи». Рамки и даже, может быть, скрепы. В 2016-м московский мэр Собянин прославился на всю страну, произнеся знаменитую фразу про «жульнические бумажки о собственности», моментально ставшую мемом. То есть фраза тогда еще производила впечатление и шокировала общественность. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, пойдя в том же направлении, общероссийского фурора не произвел: то ли все ко всему привыкли, то ли еще не все осознали.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»