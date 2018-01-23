МОК назвал причины недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

Стали известны причины недопуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018.

Как сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), каждый из недопущенных атлетов фигурирует в базе Московской антидопинговой лаборатории.

«Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются», — цитирует газета источник в МОК.

Напомним, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году переехал в США и стал информатором Международного антидопингового агентства (WADA). Именно его показания и документы легли в основу расследований WADA и МОК о махинациях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Ранее МОК отказал в участии в Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом 111 российским спортсменам. В их числе победители и призеры Олимпиады в Сочи, действующие победители и призеры различных чемпионатов мира.