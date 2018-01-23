Глава МИД Украины: Мы инициируем бойкот российского мундиаля

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ или проведении протестов в рамках этого мероприятия, сообщил 23 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", – сказал Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в Киеве.

По словам министра, переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

Стоит добавить, что футбольная сборная Украины не сыграет на чемпионате мира, она проиграла отборочные туры. В плей-офф турнира подопечные Шевченко уступили хорватам.

Финальная часть Кубка мира по футболу (а именно так правильно называется главное соревнование планеты) пройдет в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля. В Петербурге пройдут игры группового этапа, матч 1/8 финала и один из полуфиналов.