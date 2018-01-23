На Серебристом бульваре в 5 домах остывают батареи

Из-за лопнувшей трубы в Приморском районе Петербурга падает температура в квартирах местных жителей днем 23 января. Закончить ремонт и вернуть отопление обещают к ночи.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», трубопровод диаметром 200-мм не выдержал у дома №6 по Серебристому бульвару, и кипяток вылился во двор. В четверть второго дня бригада откачала горячую воду и начала ремонт. По нормативу на работы отводится 8 часов. На это время теплоснабжение ограничили в пяти зданиях.

«Жилищным службам рекомендовано поставить данные дома на проток для сохранения отопления. Горячее водоснабжение в здания подаётся в полном объёме», – заверили на предприятии. Починить поврежденный участок обещают досрочно.