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23.01.2018 14:24

На Серебристом бульваре в 5 домах остывают батареи

Из-за лопнувшей трубы в Приморском районе Петербурга падает температура в квартирах местных жителей днем 23 января. Закончить ремонт и вернуть отопление обещают к ночи. 

Как сообщили в ГУП «ТЭК», трубопровод диаметром 200-мм не выдержал у дома №6 по Серебристому бульвару, и кипяток вылился во двор. В четверть второго дня бригада откачала горячую воду и начала ремонт. По нормативу на работы отводится 8 часов. На это время теплоснабжение ограничили в пяти зданиях. 

«Жилищным службам рекомендовано поставить данные дома на проток для сохранения отопления. Горячее водоснабжение в здания подаётся в полном объёме», – заверили на предприятии. Починить поврежденный участок обещают досрочно.

 

 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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