Экстремалы «проинспектировали» строящуюся станцию метро «Проспект Славы»

Видеозапись похождений экстремалов, которые проникли на строящуюся станцию Фрунзенского радиуса «Проспект Славы» в Петербурге, опубликована в Сети вечером 22 января – в сообществе Urban Dreams.

15-минутный ролик под названием «Диггеры проникли в метрострой» появился на станице этого сообщества в социальной сети «ВКонтакте», а также на канале на YouTube.

Напомним, что диггерами (от англ. digger — копатель) называют исследователей подземных сооружений, которые зачастую незаконно проникают на различные подземные объекты (бомбоубежища, бункеры, станции и тоннели метро).

На этот раз компания петербургских диггеров «проинспектировала» Фрунзенский радиус, а именно «Проспект Славы» – одну из строящихся станций, расположенных на территории Купчино. В своеобразном отчете экстремалов сказано, что «Метрострой» порадовал их «относительно высокой степенью готовности». «Практически полностью смонтирован наклонный ход, готовы пути и рельсы, близятся к завершению отделочные и общестроительные работы», – сообщают своим подписчикам участники сообщества Urban Dreams.

В ролике содержится не только видеоотчет о том, как проходит строительство новой станции, но и сцена бегства экстремалов из подземки. Отметим, что за незаконное проникновение на объекты метрополитена нарушителям грозит штраф от 75 до 200 тыс. руб. либо административный арест на 15 суток.

Между тем, если сравнить сравнение видео с недавним фоторепортажем «Фонтанки», можно сделать вывод, что путешествию диггеров несколько месяцев. На данный момент на станции «Проспект Славы» запущены эксалаторы и траволаторы, выполнена оплетка кассового зала, а также облицованы стены в центральном зале. Не говоря уже о том, что в конце видео диггеры бегут по зеленой траве.