Петербургские отельеры передумали зарабатывать на мундиале

Более сорока гостиниц в разных городах России готовятся встретить участников и болельщиков чемпионата мира по футболу максимальным ценником. Некоторые отельеры взвинтили стоимость в 5 000%. Москва рекордсменом не стала, а Петербург в список не попал вовсе.

Как сообщили 23 января в федеральном агентстве по туризму, непозволительно дорогие номера нашли в 41 отеле в Краснодарском крае, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону и в Москве. Гостиницы сравнили по максимальной стоимости, регулируемой постановлением правительства, стоимости на сайте гостиницы на период проведения ЧМ и стоимости на сайтах бронирования. В 12 отелях Москвы превышение нормативов начинается от 22% и достигает 399%. Однако столица не поставила рекорд ни по количеству нарушителей, ни по подскочившему ценнику.

Больше всего подорожавших к мундиалю гостиниц нашли в Ростове-на-Дону. Там их оказалось 14, звезды пересчитали не у всех. Поднять цены на 100%, 817%, а в одной и на 2581% непройденная классификация не помешала. Рекордсменом же стал Калининград, где беззвездный отель «Агора» взвинтил стоимость размещения более чем на 5200%. В разы скромнее оказались бизнесмены в Краснодарском крае, где из пяти отелей только краснодарский «Интурист» решил поднять ценник на 151%. Подорожали и пять волгоградских отелей, но ни один из них не больше чем на 61%. Единственный нарушитель Самары – гостиница «Тоника» – ближе к чемпионату предлагает номера по 18 тысяч рублей, переступив норматив на 187%.

Судя по отсутствию в «черном списке» Петербурга, ни одного подорожавшего отеля в Северной столице не нашли. Хотя год назад отельеры планировали предпочесть туристическим группам индивидуальных туристов и выставить им максимально возможные цены.

ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня и завершится 15 июля. Он будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Петербурге.