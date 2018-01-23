Морозостойкий велосипедист развозил психотроп по Коломне

Велосипедист, бодро рассекающий по заснеженным тротуарам Петербурга, привлёк внимание патруля Росгвардии. Когда спортсмена задержали, выяснилась причина его энергичности и морозостойкости. Она оказалась далека от здорового образа жизни.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, около пяти утра 22 января сотрудники вневедомственной охраны заметили велосипедиста в Адмиралтейском районе города. Любитель утренних прогулок на морозном воздухе, увидев патрульный автомобиль, занервничал и прибавил скорость. Но это не помогло ему уйти от преследования.

Спортсмена задержали у 53-го дома по проспекту Римского-Корсакова. Внятно объяснить причину утренних занятий физкультурой он не смог, наряд вневедомственной охраны доставил его в отдел полиции, где у мужчины 30 лет изъяли свёрток с белым порошком.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ». Также полиция проверяет его причастность к краже велосипеда.