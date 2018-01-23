На Аляске ждут цунами после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло вблизи южного побережья Аляски примерно в 278 км к юго-востоку от Кадьяка.

Об этом 23 января сообщает РБК со ссылкой на Reuters и Геологическую службу США.

Национальный центр оповещения о цунами предупредил, что землетрясение может вызвать «большую волну», угрожающую Аляске, центральному побережью канадской провинции Британская Колумбия и северо-восточной части острова Ванкувер. Есть также вероятность того, что цунами может достичь побережья Гавайев.