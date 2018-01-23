В Петербурге предложили ввести электронные рецепты на лекарства

В Петербурге предложили отпускать лекарства в аптеках по электронным рецептам. Законопроект в городской парламент 23 января внесли депутаты Елена Киселева и Александр Тетердинко. Документ предполагает, что бумажные рецепты также сохранятся.

«Многим пациентам, особенно когда речь идет о хронических заболеваниях, показаны длительные, иногда пожизненные курсы лекарственной терапии. Не совсем правильно вынуждать болеющих людей каждый раз приходить в поликлинику только для того, чтобы продлить предыдущее назначение. В некоторых случаях врач может сделать это по электронному запросу пациента, что позволит ему обратиться за препаратом прямо в аптеку», – приводит пресс-служба Александра Тетердинко его пояснение.

По словам парламентария, в любом случае пациент всегда сможет воспользоваться бумажным рецептом. Подобная практика, по утверждению Тетердинко, существует в Москве.

«Появление электронных рецептов защитит пациентов от ошибки при неправильном прочтении фармацевтом наименования или дозировки препарата, навсегда снимет проблему дешифровки неразборчиво написанных рецептов и убережет пациентов и аптечных работников от потери времени», – считает депутат.

Предполагается, что законопроект рассмотрят в региональном парламенте в весеннюю сессию.