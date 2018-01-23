«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых

Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20% от стоимости квартиры, ставка по кредиту – 6% годовых.

Государственная программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой» стартовала 17 января 2018 года. Льготными условиями могут воспользоваться семьи, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. Таким семьям снизят ставку по ипотеке до 6% на льготный период: при рождении второго ребенка – на 3 года, третьего – на 5 лет, второго и третьего – до 8 лет. После окончания льготного периода ставка по ипотеке будет равняться ключевой ставке Банка России на момент подписания договора плюс 2%. На данный момент это 9,75%.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://дом.рф

Все объекты «Главстрой-СПб» прошли аккредитацию по программе. Компания реализует крупнейшие проекты комплексного освоения территорий в Петербурге – «Северная долина» в Выборгском районе и «Юнтолово» в Приморском районе. В них можно приобрести двухкомнатное жилье площадью 41-71 кв. м и трехкомнатные квартиры площадью 64-103 кв. м как классической планировки, так и евроформата.

Все квартиры сдаются с базовой отделкой или с новым, улучшенным стандартом отделки.

Заявки на оформление кредита по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» принимает государственное Агентство ипотечного жилищного кредитования (АО «АИЖК») через банк «Российский Капитал» (ПАО) и оператора «Регион Ипотека».

В Петербурге и Ленинградской области можно оформить кредит на сумму до 8 млн рублей, срок кредита – от 3 до 30 лет.

АО «АИЖК» – лицензия №045-14008-010000 от 25 января 2017 г., выдана Банком России

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.