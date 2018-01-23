МОК не пустил на Олимпиаду лидеров хоккейной сборной России

Санкциям Международного олимпийского комитета (МОК) помимо шорт-трекистов, биатлонистов, конькобежцев и лыжников подверглись также лидеры сборной России по хоккею.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Р-Спорт», их заявки также не прошли отбор специалистов МОК.

Отмечается, что Федерация хоккея России (ФХР) в настоящее время ведет переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список.

Ранее были не допущены до Олимпиады в Пхенчхане шорт-трекист Виктор Ан (6-кратный чемпион Олимпиады), биатлонист Антон Шипулин (чемпион Сочи-2014), конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников (чемпионы мира), лыжник Сергей Устюгов (чемпион мира). Все они были признаны не соответствующими критериям отбора.

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых – незапятнанная допинговая история.