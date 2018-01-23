В новой очереди ЖК «Краски лета» приступили к заливке монолитного основания

На строительной площадке новой очереди ЖК «Краски лета» у метро Девяткино полностью завершены земляные работы. Строители приступили к заливке монолитного основания домов №13 и №14.

Новая пятая очередь ЖК «Краски лета» включает три дома (№13,14,15) высотой 16-19 этажей и общей площадью 49 890,5 кв. м (жилых и коммерческих помещений). В рамках очереди будут построены детская и спортивная площадки, а также парковки. Срок сдачи объекта запланирован на 2 кв. 2020 года.

ЖК «Краски лета» – проект комплексного освоения территории. Здесь будет построено 300 000 кв. м, включая жилые и коммерческие помещения, объекты инфраструктуры: школу с бассейном, детские сады, амбулаторно-поликлинический комплекс, места для отдыха, магазины. Около каждого дома предусмотрены велопарковки и машино-места.

Стоимость квартир в 5-й очереди ЖК «Краски лета» начинается от 1,32 млн рублей.

За ходом строительства можно наблюдать он-лайн на сайте «Полис Групп» в разделе «Веб-камеры на строительных площадках».

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

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