Тучков мост разведут в ночь на среду

В ночь с 23 на 24 января будет дважды разведен Тучков мост в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Согласно графику для транспорта переправу закроют с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55.

С 22 января по Тучкову мосту возобновлено движение электротранспорта. http://www.fontanka.ru/2018/01/22/015/ Сообщение прерывалось на несколько дней из-за упавшей во время развода опоры контактной сети.

В КРТИ уточняли, что надлом произошел по сварному шву, объединяющему закладную часть и новую опору. Пробы предположительно некачественного металла отправили на химический анализ. Все остальные опоры обследуют.

Тучков мост открыли после полуторагодичной реконструкции 18 ноября. Работы начались летом 2016 года, генеральный подрядчик – ЗАО «Пилон». Стоимость контракта составила 2,4 млрд рублей. До мая 2017 года ремонтировали низовую сторону, выходящую к Финскому заливу. Полностью заменили стационарные конструкции и реконструировали разводной пролет, усилив балки, убрав изношенные механизмы и заменив подшипники. Затем то же повторили на верховой половине, смотрящей на Биржевой мост. Планировалось закончить реконструкцию к 31 мая 2018 года, однако движение пустили с опережением на полгода.