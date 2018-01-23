Машину «Мемориала» сожгли в Махачкале

Автомобиль правозащитной организации «Мемориал» сгорел, предположительно, в результате поджога в столице Дагестана накануне вечером.

Как сообщает «Медиазона» 23 января со ссылкой на представителя дагестанского отделения правозащитной организации Олега Орлова, в минувшую субботу, 20-го числа, на этом автомобиле ездил в Чечню для встречи со своим подзащитным адвокат арестованного главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. После возвращения в Махачкалу 22 января юрист оставил машину около дома. Через некоторое время соседи сообщили ему, что автомобиль горит. Транспортное средство потушили прибывшие на место происшествия пожарные. При этом рядом с автомобилем якобы была обнаружена емкость с зажигательной смесью.

Напомним, глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев задержан 9 января 2018 года: по версии следствия, в его машине нашли наркотики. Сам правозащитник, семье которого пришлось покинуть республику из-за угроз, неоднократно заявлял, что запрещенные вещества ему подбросили.