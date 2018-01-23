Депутат Госдумы Валуев: Россию вынуждают вообще не ехать на Игры

Официальные лица вновь заговорили о бойкоте Олимпиады-2018 после массовых отказов лидерам сборной России в участии в Играх в Пхенчхане. В частности, экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы ФС РФ Николай Валуев 23 января заявил, что Россию намеренно толкают к такому шагу.

«Недопуск Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова и других спортсменов, у которых не было допингового прошлого, — это целенаправленные действия против России. Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение, и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще. Грубо говоря, если мы съедаем вот это решение МОК, то нам подкинут еще кого-нибудь. Нас вынуждают вообще не ехать на Игры», — цитирует Валуева "Газета.ру" со ссылкой на «Р-Спорт» .

Ранее также было отказано в участии в Олимпиаде всем лидерам сборной России по конькобежному спорту .

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых – незапятнанная допинговая история.