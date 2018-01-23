Казино на Димитрова оставили без «одноруких»

Почти три десятка «одноруких бандитов» вывезли из подпольного казино в Купчино. Ранее полиция Петербурга прикрыла уже два заведения этой сети.

Как стало известно «Фонтанке», 22 января ГСУ СК Северной столицы возбудило уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Дело возбудили после того, как из квартиры новой высотки на улице Димитрова, 2, вывезли 29 игровых автоматов. В материалах фигурирует 20-летняя женщина, ее отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что этот игорный клуб стал уже третьим заведением некоей сети, борьбу с которой ведут сотрудники правоохранительных органов. Ранее запретный досуг пресекли в филиалах в Выборгском (на проспекте Просвещения, 34) и Центральном районах города. Защиту фигурантов по всем трем делам осуществляет один и тот же адвокат.