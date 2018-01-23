Фонд капремонта подготовил черный список подрядчиков в Петербурге

Фонд – региональный оператор капитального ремонта готовится направить в антимонопольную службу документы по трем компаниям, которые могут исключить реестра добросовестных подрядчиков. Прецедент уже есть.

Как сообщает 23 января пресс-служба городского жилищного комитета, речь идет о компаниях АО «РемСпецТех», ООО «КаскадСтрой» и ООО «Промлайн». Если антимонопольная служба примет такое решение, то все трое подрядчиков потеряют возможность участвовать в конкурсах фонда. Причина – срыв сроков работ по устранению аварийности конструкций жилых домов.

По данным комитета, ООО «Промлайн», получив объект на Северном проспекте, 89, литер А, где необходимо ремонтировать балконы, несколько месяцев не выходило на объект. Контракт расторгнут, выставлен штраф. Аналогичная ситуация с компанией «РемСпецТех».

Что касается ООО «СтройРезерв», то оно также должно было восстановить балконы на проспекте Ветеранов, 76. С августа 2017 года по январь 2018 года к работам строители так и не приступили. После вмешательства комитета, подрядчик все-таки начал восстановление, сейчас на адресе работают 40 человек, но в случае остановки фонд готов отправить документы по компании в ФАС.

За минувший сезон фонд капремонта расторг 8 контрактов с медлительными компаниями, но в реестр недобросовестных подрядчиков через антимонопольщиков внесли лишь одну – «Петербургскую производственно-строительную компанию», которая работала на двух объектах в Московском районе. Теперь она не сможет участвовать в конкурсах фонда.

В реестре добросовестных подрядчиков сейчас 206 наименований.

В 2017 году программа капремонта включила 2227 видов работ, еще по 300 объектам работы действуют переходящие договоры, которые выполнят в 2018-м. Исполнительная документация представлена на сумму более 9,5 миллиардов рублей. Краткосрочный план на 2018 год пока сформирован на 8,933 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда рублей — средства, собранные с собственников.