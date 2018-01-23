МОК отклонил заявки всех лидеров конькобежной сборной России на участие в Олимпиаде-2018

Заявки чемпионов мира по конькобежному спорту Дениса Юскова и Павла Кулижникова на участие в Олимпиаде-2018 были отклонены.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости 23 января, такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

«По мужской команде у нас 90 процентов списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров, по предварительной информации, приглашения не получит. У женской команды отклонено 80 процентов заявки», — заявил Кравцов.

Окончательный ответ комитета ожидается 28 января.

Ранее также не получили допуск олимпийские чемпионы Антон Шипулин и Виктор Ан, а также чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых — незапятнанная допинговая история.