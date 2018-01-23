Учебный «Перекоп» впервые пройдет Северным морским путём

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые пройдет Северным морским путем. Подготовка к дальнему походу уже началась, – сообщил 23 января начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Планируется, что в рамках похода корабль пройдет 4 океана, зайдет в порты Севастополь и Владивосток, где проведет смену курсантов, а также с деловыми визитами посетит ряд иностранных портов. Выход корабля из Кронштадта спланирован на второй квартал текущего года", – отметил Мугинов.

Корабль построен по проекту 887 («Смольный»), спущен на воду на Щецинской судоверфи в Польше 11 декабря 1976 года для ВМФ СССР, оснащён современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Для обучения предусмотрены прокладочные классы, а также учебные аудитории, астрономическая палуба, шестивесельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля.