Строительный холдинг «ПСК» запустил мобильное приложение для своих проектов

Строительный холдинг «ПСК» разработал для своих клиентов новый продукт – удобное мобильное приложение. Сервис позволяет в режиме real time* отследить ход строительства любого объекта девелопера, он удобен в качестве платформы для выбора квартиры и общения с менеджерами. С 21 января мобильное приложение доступно для бесплатного скачивания в Аppstore и Google Play.

Георгий Кудрявцев, директор по маркетингу и развитию строительного холдинга «ПСК», прокомментировал запуск платформы: «Сервис вызвал интерес: за первые сутки в открытом доступе произведено порядка 100 установок, пользователи активно тестируют мобильное приложение. Воспользоваться им может каждый, независимо от того, является ли он нашим клиентом».

По функционалу мобильная платформа «ПСК» совпадает с веб-версией официального сайта девелопера. Пользователям приложения доступно онлайн-наблюдение за ходом строительства в любое удобное время, трансляция с web-камер ведется на каждой строительной площадке. В разделе «новости» клиенты могут наблюдать за динамикой производства работ. Так, комплекс апартаментов LIKE за первый месяц 2018 года подрос на 2 этажа, это легко отследить по новостям и фотографиям с площадки.

В мобильное приложение «ПСК» загружены описание и полная квартирография каждого строящегося объекта: клубного дома LOOK, ЖК бизнес-класса «Дипломат» и комплекса апартаментов LIKE. А также двух введённых в эксплуатацию жилых комплексов комфорт-класса: «Невский Эталон» и «Славянка 128».

Пользователь приложения может сохранить в «избранное» понравившуюся квартиру или забронировать заинтересовавший вариант, связавшись через сервис с менеджером отдела продаж. Уточнить информацию можно непосредственно в онлайн-чате или позвонив из программы в офис.

*Реальное время

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК "Славянка 128" - застройщик ООО "Петербургская строительная компания", разрешение на строительство №78-016-0309.2-2014 от 12 августа 2015 года, проектная декларация на сайте http://slavyanka128.ru

ЖК «Невский эталон» – застройщик ООО "Ресурс", проектная декларация на сайте http://nevaetalon.ru/docs/

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ДЛЯ СПРАВКИ:

Строительный холдинг «ПСК» более десяти лет работает на российском рынке недвижимости как генеральный подрядчик, девелопер, генеральный проектировщик и инвестор. «ПСК» реализованы порядка 50 проектов, география деятельности – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край. В числе возведенных объектов – жилые дома, административные здания, школы и детские сады, спортивные сооружения, инженерные сети и автомобильные дороги. В 2011–2014 гг. холдинг «ПСК» участвовал в строительстве Олимпийских объектов в г. Сочи, п. Красная Поляна.

Опираясь на опыт генерального подрядчика, в 2014 году «ПСК» приступил к возведению собственных девелоперских объектов в Санкт-Петербурге. В настоящее время в эксплуатацию сданы два жилых комплекса: ЖК «Славянка 128» и ЖК «Невский эталон». В 2016 году девелопер приступил к возведению ЖК бизнес-класса «Дипломат», его сдача состоится в начале 2018 года. В прошлом году стартовало строительство сразу двух объектов: на рынок выведен клубный дом LOOK и комплекс апартаментов комфорт-класса LIKE. В настоящее время строительство собственных жилых объектов ведется в Центральном, Фрунзенском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.