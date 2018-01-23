Подростка, напавшего на пермскую школу, выписали из больницы

Одного из подростков, обвиняемых в нападении на учительницу и учеников пермской школы №127, сегодня выписали из больницы и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщает главврач городской больницы №4 Андрей Ронзин, слова которого приводит 23 января «Газета.ру», юноша выписан в удовлетворительном состоянии. Теперь его переведут в один из следственных изоляторов Пермского края. Его товарищ, также участвовавший в атаке на школу, все еще находится под наблюдением врачей.

Напомним, ЧП в пермской школе на улице Крупской произошло 15 января 2018 года. Двое 16-летних (один – из числа учеников, другой – бывший учащийся этого же образовательного учреждения) проникли в здание через черный ход и, по данным следствия, напали на педагога и школьников. В результате в больницах оказалось 15 человек, в том числе преподаватель и сами злоумышленники. Последним предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. Также в связи с ЧП возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 293 УК РФ (халатность).

Добавим, что спустя 4 дня после инцидента в пермской школе, 19 января, нечто подобное произошло и в школе № 5 г. Улан-Удэ, где вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью несовершеннолетний напал на учеников и педагога. В результате учитель и 5 детей получили ранения разной степени тяжести. Сам нападавший также очутился в реанимации. По этому факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.