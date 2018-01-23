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23.01.2018 12:00

Город разорвал контракт с подрядчиком по сносу домов на Тележной

Контракт с ООО «Техэкспо» – подрядчиком, который должен был обследовать и разобрать пять домов на Тележной улице в Петербурге (с 21-го по 29-й) — 17 января был разорван со соглашению сторон, сообщает 23 января сайт госзакупок. Таким образом, снос пяти дореволюционным домам, за сохранение которых несколько лет борются градозащитники, пока не грозит, или же, во всяком случае, он на некоторое время откладывается.

Работы, напомним, были оценены в 35,4 млн рублей, контракт был заключен 5 декабря 2017 года. На месте снесенных зданий администрация Центрального района предлагала создать подростково-молодежный центр; фасады домов при этом планировалось воссоздать.

Ранее в декабре петербургский ВООПИиК добился возможности провести альтернативную экспертизу зданий. Результаты ее, объявленные в конце декабря, ожидаемо не совпали с данными предыдущих обследований: были найдены два аварийных участка лицевых фасадов. Также эксперты заявили о возможном наличии аварийных участков фундаментов, проблемах с грунтами и основаниями. Но неустранимых повреждений и неустранимой аварийности не нашли. Хотя экспертиза осмотрела лишь стены зданий, другие элементы не успели проверить.

Справка:

Самой истории уже практически десять лет – с апреля 2008 года активисты борются против возможного сноса домов. Здания расселили несколько лет назад, признав аварийными, хотя некоторые из них проходили капитальный ремонт в советское время. Ухудшение состояния конструкций, скорее всего, повлекло строительство под ними Правобережной линии метро. Недавно подлежащим расселению признали и дом № 31, после этого оказались «приговорены» все дома, формирующие лицевой фронт Тележной улицы от Кременчугской ул. до ул. Профессора Ивашенцева.


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