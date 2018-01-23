В Петербурге выдача кредитов выросла лишь на 2%, в Ленобласти упала

По итогам 2017 года банки в Петербурге выдали 481,5 тысячи потребительских кредитов. По динамике среди регионов он лишь на 39 месте.

Как сообщает 23 января Национальное бюро кредитных историй, в 2016 году в городе насчитали 472,8 тысячи выданных кредитов, то есть рост составил лишь 1,9%. В Ленобласти показатель и вовсе отрицательный (-8,1%) – с 219,7 тысячи в 2016-м д 201,8 тысячи в 2017-м.

В целом по России количество новых кредитов выросло на 20,9%, с 12,62 млн до 15,25 млн.

Больше всего их выдали в Краснодарском крае, Москве, Республике Башкортостан, Московской области, Республике Татарстан и Санкт-Петербурге. По динамике на первом месте Пермский край (+52,3%), Удмуртская республика (+37,4%), Архангельская область (+30,2%) и Саратовская (+29,4%). Замыкают рейтинг из 40 регионов как раз Петербург и Ленинградская область.

В середине декабря Центробанк снизил ключевую ставку на полпроцента — до 7,75% годовых. В регуляторе связали это с замедлением инфляции. Подобные решения ЦБ должны привести к снижению стоимости заемных ресурсов для банков, а впоследствии — и кредитов для населения.

Национальное бюро кредитных историй создано в марте 2005 года. В число акционеров входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. На 1 июля 2017 года в бюро собиралась информация о кредитах 84 млн заемщиков,ее предоставляют более 4 100 кредиторов.