Российским спортсменам рекомендуют бойкотировать Олимпиаду-2018 в индивидуальном порядке

Власти России вновь вернулись к идеи бойкота зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, считают представители спортивных кругов. Как написал 23 января на своей странице в Facebook спортивный агент Андрей Митьков, на эту тему уже начались переговоры с главами спортивных федераций.

«Помощник президента РФ сегодня начал индивидуальные встречи с руководителями федераций по зимним видам спорта. В мягкой форме рекомендует отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года. Обращая внимание, что это должно быть решение самих спортсменов», – написал Митьков.

Напомним, ранее стало известно, что до Олимпиады в Пхенчхане не допустили олимпийских чемпионов Сочи-2014 биатлониста Антона Шипулина и шорттрекиста Виктора Ана, а также еще целый ряд именитых спортсменов.

Андрей Митьков – бывший спортивный журналист. С 20 октября 2005 года по 15 апреля 2015 года — генеральный директор и главный редактор Агентства спортивной информации «Весь спорт». С 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года руководил медиапроектом Министерства спорта РФ «Сборная России-2014», освещавшем подготовку сборной России к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. С 20 апреля 2015 года по 20 апреля 2016 года – начальник отдела пресс-службы и коммуникаций ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Министерства спорта РФ. С 2013 года сосредоточился на агентской и менеджерской работе. Специализируется на работе со спортсменами из индивидуальных видов. Среди его клиентов – призеры Олимпиад пловчиха Юлия Ефимова и яхтсменка Стефания Елфутина.