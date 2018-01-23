Со счета петербуржца по поддельному паспорту сняли 3 млн рублей

Приморский районный суд огласил приговор местному жителю Валерию Вольфу, который по поддельному паспорту снял с чужого счета 3 млн рублей. Об этом 23 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам судебного дела, Валерий Вольф приобрел поддельный паспорт на имя другого гражданина и с этим документом обратился в банк, попросив выдать ему деньги со срочного вклада. Сотрудник кредитного учреждения выписал «клиенту» расчетно-кассовый ордер, по которому мошенник получил крупную сумму – 3 миллиона рублей.

Как отмечает в своем сообщении пресс-служба, подсудимый вину не признал. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор и отправил мошенника на 3 с половиной года в исправительную колонию общего режима.