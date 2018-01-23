Еще
12:14 23.01.2018
Пришлите свою новость!
12:12
Автобус с пассажирами завалился в кювет на Московском шоссе
12:04
Банк России отлил Высоцкого в серебре
12:00
Город разорвал контракт с подрядчиком по сносу домов на Тележной
11:54
В Петербурге выдача кредитов выросла лишь на 2%, в Ленобласти упала
11:48
Российским спортсменам рекомендуют бойкотировать Олимпиаду-2018 в индивидуальном порядке
11:46
В НИИ Турнера сделали операцию подростку, выпавшему из окна квартиры
11:42
Со счета петербуржца по поддельному паспорту сняли 3 млн рублей
11:38
МОК не допустил Устюгова и Шипулина до Игр-2018
11:34
В Петергофе двое на снегоходе провалились под лёд: один утонул в заливе
11:32
В Петербурге за несколько часов угнали два одинаковых «Лексуса»
11:28
Прокатчик: «Смерть Сталина» получила прокатное удостоверение
11:23
«Газпром» просит Медведева снять ограничения на торговлю газом
11:09
Коскинен и Коскиранта из СКА вызваны в сборную Финляндии на Олимпиаду-2018
11:06
В газоне для «Санкт-Петербург арены» не нашли опасной живности
11:02
На Камчатке истребители провели учебный бой в стратосфере
10:50
На Филиппинах эвакуировали 40 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана
10:37
Водолазы и боевые пловцы спустились под лёд в Кронштадте
10:28
Легковушка разбилась на Новоприозерском шоссе. Есть пострадавшие
10:21
Из квартиры студентки в Приморском районе вынесли пять миллионов
10:17
Массажист «Зенита»: Кокорин стал больше забивать, потому что ему подровняли перегородку носа
10:09
США обнаружили у своих берегов российский корабль-разведчик
10:03
Капитан «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом
09:56
На Богатырском нетрезвые реконструкторы спасались от полиции бегством
09:44
В Тосно воры зарабатывали по 150 тысяч в минуту
09:36
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
09:24
Число безработных в мире обновило рекорд
09:16
Кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс обратился к Путину на русском
09:09
Мировые цены на нефть начали расти
09:00
Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии хотят приобрести комплексы С-400
08:49
Суд арестовал подростка, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ
08:40
На Фонтанке «девятку» занесло в «Рендж Ровер» и «Ауди»
08:34
Юный петербуржец попал на больничную койку, переборщив с таблетками
08:30
В России упали продажи алкоголя
08:20
В Минфине решили продлить налоговые каникулы для нянь и репетиторов
08:10
СМИ: ФСБ хочет приостановить работу опасных предприятий на время ЧМ-2018
08:01
В центре Лондона эвакуировали несколько отелей из-за утечки газа
01:16
Полузащитник «Зенита» Паредес повредил плюсневую кость в товарищеской игре
01:12
Дзюба перейдет в тульский «Арсенал» до конца недели
00:52
Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства
00:42
Разведкорабль ВМФ РФ замечен у берегов Восточного побережья США
00:26
"Зенит" интересуется еще одним аргентинцем
00:15
Мердок призвал Facebook платить отчисления заслуживающим доверия СМИ
00:06
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
00:00
В Гатчинском районе водитель погиб, перебрав попутную и встречную машины
22/01
Российские военные проинспектируют оборонный объект ФРГ
22/01
Скорая попала в массовое ДТП на скользком мосту Александровской фермы
22/01
СМИ: Кришито интересен клубу из ОАЭ
22/01
ЕС согласовал новый транш кредита для Греции
22/01
На восстановление дачи Громова выделят более 31 млн рублей
22/01
На «Нарве» столкнулись цементовоз, ВАЗ, автобус и «буханка»
22/01
В Москве застрелили мужчину
22/01
Путин укоротил военное приветствие
22/01
На Поклонногорской в шестое ДТП со дня открытия путепровода попал «ХАМ»
22/01
Один из голодавших на Ямале рабочих добился выплаты зарплаты, приехав в Петербург
22/01
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» передумал накрывать стол сокамерникам
22/01
Прокурор попросил 9 лет строгого режима бывшему главе Карелии и вице-спикеру ЗакСа Ленобласти
22/01
ЦИК РФ зарегистрировал еще 154 доверенных лица Владимира Путина
22/01
Петербург официально подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2024
22/01
Многопрофильный центр СПбГУ вернул себе имя Н. И. Пирогова
22/01
В отношении журналиста Кагермазова не стали возбуждать уголовное дело об уклонении от службы
22/01
От МВД требуют 1,5 млн за застреленного петербуржца
22/01
«Зенит» начал 2018 год с разгрома датчан
22/01
Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой войне
22/01
Пробки в Петербурге – 9 баллов
22/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 января
22/01
Защитник «Зенита» Иванович покинул сборы в Дубае
22/01
Упавший из окна восьмого этажа мальчик идет на поправку, сбор средств остановлен
22/01
В Киеве обвалился автомобильный мост
22/01
Шойгу прилетел в Ханой
22/01
Прокуратура Испании попросила выдать евроордер на арест Пучдемона, суд отказал
Предыдущие новости
Архив материалов
Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
Версия для печати
23.01.2018 11:38

МОК не допустил Устюгова и Шипулина до Игр-2018

Очередные серьезные потери понесла сборная России перед зимней Олимпиадой в Пхенчхане. Как сообщает 23 января «Спорт-Экспресс» со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Пхенчхану-2018 олимпийского чемпиона биатлониста Антона Шипулина и чемпиона мира лыжника Сергея Устюгова. Их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.

«Эти спортсмены не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чистыми» спортсменами. Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», – заявил Станислав Поздняков.

Ранее не был допущен до Олимпиады 6-кратный чемпион Игр шорттрекист Виктор Ан. Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых – незапятнанная допинговая история.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30

УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
22.01.2018 13:27

Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
ЗАО «Ленстройтрест»
22.01.2018 12:58

Корпоративный день Донора в «Ленстройтресте»

19 января компания «Ленстройтрест» приняла выездную бригаду Городской станции переливания крови - для оказания донорской помощи
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МОК не допустил Устюгова и Шипулина до Игр-2018
Роспотребнадзор предостерегает петербуржцев, собирающихся на Игры в Южную Корею
МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду
Российских спортсменов на Олимпиаду оденут в серость
Северная и Южная Корея пойдут на Олимпиаде под одним флагом
МОК рассмотрит возможность использования Россией флага и гимна СССР на Олимпиаде
Москва готовит санкции против причастных к отстранению сборной России от Олимпиады
Добивавшаяся отстранения России от Олимпиады биатлонистка сама пропустит Игры-2018
Канадский конькобежец провалил отбор на Олимпиаду и потребовал убрать результаты русских
CAS зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на отстранение от Игр
«Это ещё не потепление, но выход из минуса в нуль»
Обидно, что так получилось
«У России есть армия и ядерное оружие. Мы уже давно всех победили»
Допущенные россияне: белый вместо триколора
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В газоне для «Санкт-Петербург арены» не нашли опасной живности

В подвале дома на 9-й Советской открыли навигацию

Раритеты в огне. Из пожара пытались спасти редкие автомобили

Новости компаний
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
22.01.2018 13:27
Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
ЗАО «Ленстройтрест»
22.01.2018 12:58
Корпоративный день Донора в «Ленстройтресте»
19 января компания «Ленстройтрест» приняла выездную бригаду Городской станции переливания крови - для оказания донорской помощи
Магазин "Кей"
22.01.2018 12:52
Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ
Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии
ЖК «Дом на Блюхера»/ГК «Эталон»
22.01.2018 11:34
Группа «Эталон» открывает продажи в «Доме на Блюхера» в Санкт-Петербурге
Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу нового проекта комфорт-класса - «Дом на Блюхера», расположенного в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
ЖК «Образцовый квартал 3»/«Терминал-Ресурс»
19.01.2018 19:00
В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса
До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ»
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
LEGENDA Intelligent Development
19.01.2018 17:44
Девелопер LEGENDA увеличил продажи на 40%
В 2017 году компания LEGENDA Intelligent Development реализовала недвижимость на 7,1 млрд рублей. Это на 40% выше результатов 2016 года. Средняя цена продажи жилья в течение года увеличилась почти на 20%.
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50
«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»
С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:49
На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском» растут этажи
На месте строительства ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга в настоящее время полностью завершены работы по возведению второго этажа 1 корпуса (секции 18,19, 20). Также продолжается строительство 2 корпуса (включает секции 14,15,16,17)
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.