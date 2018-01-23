МОК не допустил Устюгова и Шипулина до Игр-2018

Очередные серьезные потери понесла сборная России перед зимней Олимпиадой в Пхенчхане. Как сообщает 23 января «Спорт-Экспресс» со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Пхенчхану-2018 олимпийского чемпиона биатлониста Антона Шипулина и чемпиона мира лыжника Сергея Устюгова. Их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.

«Эти спортсмены не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чистыми» спортсменами. Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр», – заявил Станислав Поздняков.

Ранее не был допущен до Олимпиады 6-кратный чемпион Игр шорттрекист Виктор Ан. Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых – незапятнанная допинговая история.