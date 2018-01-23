Банк России отлил Высоцкого в серебре

Центральный Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Как сообщается на сайте ЦБ 23 января, тираж монеты номиналом 25 рублей составит полторы тысячи штук. На её оборотной стороне изображён Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа — годы жизни: 1938-1980. За фигурой поэта и актёра художники расположили силуэты коней. Вверху по окружности поместили надпись «Владимир Высоцкий».

В 2018 году планируется выпустить ещё одну монету, посвященную великому артисту. Она будет изготовлена из серебра и войдёт в серию «Выдающиеся личности России». Её номинал составит два рубля. Ранее эта серия уже пополнилась монетами с изображением писателя Николая Карамзина и композитора Сергея Прокофьева.