В Петергофе двое на снегоходе провалились под лёд: один утонул в заливе

За нарушение запрета выхода на лёд петербургский рыбак расплатился собственной жизнью.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном управлении на транспорте СК, 21 января на Финском заливе, в районе Петергофа, снегоход с двумя любителями зимней рыбалки провалился под лёд. В воду угодил только один из пассажиров, а его товарищ по увлечению поспешил за помощью.

Когда спасатели прибыли на место, рыбак, находившийся в воде, уже погиб. Тело мужчины 59 лет извлекли из проруби.

Напомним, из-за погодных качелей ледовое покрытие на водоемах Петербурга так и осталось хрупким, и выходить на него опасно. Сроки окончания запрета по просьбе спасателей отодвинули до 1 февраля.