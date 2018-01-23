«Газпром» просит Медведева снять ограничения на торговлю газом

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой снять ограничения на биржевую торговлю газом.

Об этом со ссылкой на письмо топ-менеджера главе кабмина 23 января сообщает РБК.

В настоящее время «Газпром» может продавать на бирже не более 17,5 млрд. куб. м в год. Такое ограничение было введено в 2012 году в пользу независимых производителей газа, в том числе, НОВАТЭКа и «Роснефти». Предполагается, что эта мера позволяет избежать неконтролируемого роста цен на газ, а также защищает игроков отрасли от действий монополии на бирже.

Как отмечает Алексей Миллер в своем письме к Дмитрию Медведеву, согласованный паритет, предполагающий, что «Газпром» не может продать на бирже больше газа, чем «Роснефть», НОВАТЭК и другие независимые производители, не соблюдается. Причины этого, по мнению главы корпорации, в том, что газ на бирже покупается, как правило, по ценам ниже рыночных. При этом у конкурентов «Газпрома» есть право делать скидки для своих промышленных покупателей. Также глава правления «Газпрома» сообщает Медведеву о том, что независимые производители зачастую отказываются продавать газ на организованных торгах.

Отметим, что монополия последовательно добивается права предоставлять скидку своим клиентам. Также «Газпром» настаивает на отмене действующих ограничений по продаже газа на бирже.

В свою очередь, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила увеличить квоту для «Газпрома» в два раза (с 17,5 млрд куб. м в год до 35 млрд куб. м). С таким предложением выступил вице-президент биржи Антон Карпов. По его словам, проект постановления об увеличении газпромовской квоты уже находится на рассмотрении в аппарате правительства. При этом Карпов уточнил, что «Газпром» в 2017 году полностью исчерпал свою квоту, тогда как независимые производители реализовали на бирже менее 3 млрд куб. м.

Добавим, что письмо Миллера Медведеву, копия которого оказалась в распоряжении журналистов, датировано 26 октября 2017 года. По сообщению пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, вопрос о биржевой торговле газом и квотах для «Газпрома» будет рассмотрен на следующем заседании правительственной комиссии по топливно-энергетическому комплексу страны.