В газоне для «Санкт-Петербург арены» не нашли опасной живности

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора 23 января, образцы рулонного газона, прибывшего в Россию из Дании, исследовали специалисты. Карантинных объектов не обнаружено.

Укладку нового газона на «Зенит-арене» начали в середине января.

Справка:

Напомним, после открытия стадиона неудовлетворительное состояние газона позволило провести лишь 2 тестовых матча вместо запланированных трех.

Ранее покрытие меняли непосредственно перед Кубком конфедераций.

В соответствующей дорожной карте содержится еще одна замена покрытия, специально для чемпионата мира по футболу 2018 года. Начаться она должна 16 апреля. 13 мая проведут тестовый матч, после которого поле выкатят со стадиона и вернут обратно уже 11 июня для проведения мундиаля.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.