На Камчатке истребители провели учебный бой в стратосфере

На Камчатке истребители провели учебный бой на сверхзвуковых скоростях в стратосфере. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Перед экипажем «нарушителя», в роли которого выступил высотный истребитель-перехватчик МиГ-31, поставили задачу проникнуть на предельной скорости в воздушное пространство России на высоте около 20 километров и уйти от возможного преследования.

На перехват цели по тревоге с авиабазы Елизово в Камчатском крае также подняли истребитель-перехватчик МиГ-31. Чтобы усложнить задачу, экипажу поручили искать «нарушителя» самостоятельно, без привлечения наземных средств ПВО.

МиГ-31 занял позицию в нижних слоях стратосферы на высоте около 14 километров. На дистанции более 100 километров истребитель уничтожил цель электронным пуском ракеты, несмотря на противоракетный маневр условного противника. Тренировка прошла на сверхзвуковой скорости более 2200 километров в час.