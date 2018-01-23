На Филиппинах эвакуировали 40 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана

Около 40 тысяч человек были эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах 23 января. Были зафиксированы выбросы лавы на высоту до 500-700 метров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABS-CBN, губернатор провинции Албай Аль Фрэнсис Бичару распорядился приостановить работу всех государственных и частных предприятий в непосредственной близости от вулкана за исключением ведомств по охране правопорядка, организаций в области здравоохранения, социальных и экстренных служб.

Накануне институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) повысил до четвертого (предпоследнего) уровень опасности извержения вулкана Майон. На вулкане было зафиксировано увеличение сейсмической активности и выбросы лавы. Власти расширили зону повышенной опасности на восемь километров, были приостановлены занятия в учебных заведениях на всей территории провинции Албай. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.

На прошлой неделе на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. В четверг представители Phivolcs сообщили, что поток лавы продвинулся почти на 3 километра от вершинного кратера.