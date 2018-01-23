Водолазы и боевые пловцы спустились под лёд в Кронштадте

Водолазы и боевые пловцы тренировались отражать атаки условного противника на стоянке боевых кораблей и судов Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте. Проверка боевой готовности противодиверсионных сил прошла 23 января.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, 50 военнослужащих спустились под лёд, где развернулся подводный бой. Водолазы и боевые пловцы применяли специальные подводные пистолеты СПП-1 и подводные автоматы АПС, а также отработали обезвреживание различных видов морских мин.

Проверка прошла по указанию командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова.