Из квартиры студентки в Приморском районе вынесли пять миллионов

Налётчики наведались за пятью миллионами в съёмную двушку в Приморском районе Петербурга. Дверь открыла юная квартирантка, деньги принадлежат ее взрослому возлюбленному.

Как стало известно «Фонтанке» 23 января, накануне в половине пятого дня в квартире на десятом этаже по улице Оптиков, 38, зазвонил домофон. Дома находилась 22-летняя студентка. Она дверь открыла. Вошли двое мужчин. Связали девушку пластиковыми хомутами и вынесли пять миллионов рублей, заработанные и отложенные взрослым ухажером потерпевшей – 34-летним предпринимателем.

Через пару часов пленница давала объяснения полицейским. Она утверждает, что налетчики были вооружены ножом.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК «Разбой».