Массажист «Зенита»: Кокорин стал больше забивать, потому что ему подровняли перегородку носа

Раскрыт секрет повысившейся в этом сезоне результативности нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина. Как сообщает 23 января «Чемпионат.com» со ссылкой на массажиста петербургской команды Сергея Колесникова, игрок перенес операцию на носу.

«По моей просьбе Саша Кокорин перегородку носа ровнял. Когда Кака пришёл в «Милан», всё было хорошо. Одна проблема – уставал быстро, не мог выдержать всю нагрузку. Провели обследование – оказалось, перегородка плохая и прикус неправильный. У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая. Смотрят прикус. Потому что если он неправильный, животное не может долго бежать на максимуме, начинает задыхаться. Эти вещи очень важны. Видите, какие теперь объёмы Кокорин выполняет», – заявил массажист.

По его словам, впоследствии той же процедуре подверглись еще два футболиста «Зенита» – Далер Кузяев и Дмитрий Полоз.

Напомним, в текущем сезоне Кокорин побил рекорд собственной результативности, забив 18 голов за «Зенит» в сезоне-2017/18, побив собственный бомбардирский рекорд. Однако 15 из них он забил до 1 октября. За последующие три месяца на его счету всего три мяча. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в этот период неоднократно выражал обеспокоенность снизившейся результативностью Кокорина.