США обнаружили у своих берегов российский корабль-разведчик

Американские военные обнаружили у берегов США российский корабль-разведчик «Виктор Леонов». Миссия продлится от четырех до шести месяцев.

Как 23 января пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN, «Виктор Леонов» несколько дней назад вышел из Порт-оф-Спейн, столицы Тринидад и Тобаго. Пройдя мимо мыса Канаверал, корабль лег на курс вдоль восточного побережья, где располагаются базы ВМС США.

Разведывательный корабль неоднократно видели у берегов США в 2017 году. Так, в марте судно заметили в 37 километрах от американской базы подводных лодок Кингс-Бэй, штат Джорджия. В феврале «Виктор Леонов» прошел в ста километрах от берега штата Делавэр.

Российские корабли-разведчики проекта 864, к которым относится «Виктор Леонов», занимаются в том числе радиоперехватом каналов связи на всех частотах. В их функции входят радиотехническая и телеметрическая разведка, контроль морских коммуникаций, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за пусками ракет.