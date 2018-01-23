Еще
12:14 23.01.2018
Пришлите свою новость!
12:12
Автобус с пассажирами завалился в кювет на Московском шоссе
12:04
Банк России отлил Высоцкого в серебре
12:00
Город разорвал контракт с подрядчиком по сносу домов на Тележной
11:54
В Петербурге выдача кредитов выросла лишь на 2%, в Ленобласти упала
11:48
Российским спортсменам рекомендуют бойкотировать Олимпиаду-2018 в индивидуальном порядке
11:46
В НИИ Турнера сделали операцию подростку, выпавшему из окна квартиры
11:42
Со счета петербуржца по поддельному паспорту сняли 3 млн рублей
11:38
МОК не допустил Устюгова и Шипулина до Игр-2018
11:34
В Петергофе двое на снегоходе провалились под лёд: один утонул в заливе
11:32
В Петербурге за несколько часов угнали два одинаковых «Лексуса»
11:28
Прокатчик: «Смерть Сталина» получила прокатное удостоверение
11:23
«Газпром» просит Медведева снять ограничения на торговлю газом
11:09
Коскинен и Коскиранта из СКА вызваны в сборную Финляндии на Олимпиаду-2018
11:06
В газоне для «Санкт-Петербург арены» не нашли опасной живности
11:02
На Камчатке истребители провели учебный бой в стратосфере
10:50
На Филиппинах эвакуировали 40 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана
10:37
Водолазы и боевые пловцы спустились под лёд в Кронштадте
10:28
Легковушка разбилась на Новоприозерском шоссе. Есть пострадавшие
10:21
Из квартиры студентки в Приморском районе вынесли пять миллионов
10:17
Массажист «Зенита»: Кокорин стал больше забивать, потому что ему подровняли перегородку носа
10:09
США обнаружили у своих берегов российский корабль-разведчик
10:03
Капитан «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом
09:56
На Богатырском нетрезвые реконструкторы спасались от полиции бегством
09:44
В Тосно воры зарабатывали по 150 тысяч в минуту
09:36
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
09:24
Число безработных в мире обновило рекорд
09:16
Кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс обратился к Путину на русском
09:09
Мировые цены на нефть начали расти
09:00
Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии хотят приобрести комплексы С-400
08:49
Суд арестовал подростка, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ
08:40
На Фонтанке «девятку» занесло в «Рендж Ровер» и «Ауди»
08:34
Юный петербуржец попал на больничную койку, переборщив с таблетками
08:30
В России упали продажи алкоголя
08:20
В Минфине решили продлить налоговые каникулы для нянь и репетиторов
08:10
СМИ: ФСБ хочет приостановить работу опасных предприятий на время ЧМ-2018
08:01
В центре Лондона эвакуировали несколько отелей из-за утечки газа
01:16
Полузащитник «Зенита» Паредес повредил плюсневую кость в товарищеской игре
01:12
Дзюба перейдет в тульский «Арсенал» до конца недели
00:52
Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства
00:42
Разведкорабль ВМФ РФ замечен у берегов Восточного побережья США
00:26
"Зенит" интересуется еще одним аргентинцем
00:15
Мердок призвал Facebook платить отчисления заслуживающим доверия СМИ
00:06
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
00:00
В Гатчинском районе водитель погиб, перебрав попутную и встречную машины
22/01
Российские военные проинспектируют оборонный объект ФРГ
22/01
Скорая попала в массовое ДТП на скользком мосту Александровской фермы
22/01
СМИ: Кришито интересен клубу из ОАЭ
22/01
ЕС согласовал новый транш кредита для Греции
22/01
На восстановление дачи Громова выделят более 31 млн рублей
22/01
На «Нарве» столкнулись цементовоз, ВАЗ, автобус и «буханка»
22/01
В Москве застрелили мужчину
22/01
Путин укоротил военное приветствие
22/01
На Поклонногорской в шестое ДТП со дня открытия путепровода попал «ХАМ»
22/01
Один из голодавших на Ямале рабочих добился выплаты зарплаты, приехав в Петербург
22/01
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» передумал накрывать стол сокамерникам
22/01
Прокурор попросил 9 лет строгого режима бывшему главе Карелии и вице-спикеру ЗакСа Ленобласти
22/01
ЦИК РФ зарегистрировал еще 154 доверенных лица Владимира Путина
22/01
Петербург официально подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2024
22/01
Многопрофильный центр СПбГУ вернул себе имя Н. И. Пирогова
22/01
В отношении журналиста Кагермазова не стали возбуждать уголовное дело об уклонении от службы
22/01
От МВД требуют 1,5 млн за застреленного петербуржца
22/01
«Зенит» начал 2018 год с разгрома датчан
22/01
Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой войне
22/01
Пробки в Петербурге – 9 баллов
22/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 января
22/01
Защитник «Зенита» Иванович покинул сборы в Дубае
22/01
Упавший из окна восьмого этажа мальчик идет на поправку, сбор средств остановлен
22/01
В Киеве обвалился автомобильный мост
22/01
Шойгу прилетел в Ханой
22/01
Прокуратура Испании попросила выдать евроордер на арест Пучдемона, суд отказал
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
23.01.2018 10:03

Капитан «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом

Защитник Доменико Кришито не намерен оставаться в футбольном клубе «Зенит». Как 23 января сообщил на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский футболист отказался продлевать контракт с петербургской командой, истекающий летом 2018 года.

31-летний Кришито намерен вернуться в Италию. В приоритете у него «Дженоа», где он и начинал свою карьеру. Переход может состояться зимой или же летом, когда Доменико станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к Кришито со стороны клубов из ОАЭ.

Напомним, Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00

Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц

Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00

Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53

Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга

Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Российским спортсменам рекомендуют бойкотировать Олимпиаду-2018 в индивидуальном порядке
МОК не допустил Устюгова и Шипулина до Игр-2018
Коскинен и Коскиранта из СКА вызваны в сборную Финляндии на Олимпиаду-2018
В газоне для «Санкт-Петербург арены» не нашли опасной живности
Массажист «Зенита»: Кокорин стал больше забивать, потому что ему подровняли перегородку носа
Капитан «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом
Полузащитник «Зенита» Паредес повредил плюсневую кость в товарищеской игре
Дзюба перейдет в тульский «Арсенал» до конца недели
"Зенит" интересуется еще одним аргентинцем
СМИ: Кришито интересен клубу из ОАЭ
СКА побеждает и не верит в проклятья
Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы
Руки прочь от Дзюбы!
«Зенит»-2018: вторая серия перемен
Кюри Усманов: На деньги Ротенбергов решаются государственные задачи международного масштаба
Как зенитовцы отдыхали
«Это ещё не потепление, но выход из минуса в нуль»
Почему 2017 — худший год в истории российского спорта
Обидно, что так получилось
Как Россия теряла медали Олимпиады-2014
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В газоне для «Санкт-Петербург арены» не нашли опасной живности

В подвале дома на 9-й Советской открыли навигацию

Раритеты в огне. Из пожара пытались спасти редкие автомобили

Новости компаний
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.