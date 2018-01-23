Капитан «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом

Защитник Доменико Кришито не намерен оставаться в футбольном клубе «Зенит». Как 23 января сообщил на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский футболист отказался продлевать контракт с петербургской командой, истекающий летом 2018 года.

31-летний Кришито намерен вернуться в Италию. В приоритете у него «Дженоа», где он и начинал свою карьеру. Переход может состояться зимой или же летом, когда Доменико станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к Кришито со стороны клубов из ОАЭ.

Напомним, Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.