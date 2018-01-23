На Богатырском нетрезвые реконструкторы спасались от полиции бегством

После реконструкции боя на Синявинских высотах в отделе полиции оказались участники военно-исторического фестиваля. По сравнению с найденным в подвале дома крокодилом, причина общения с сотрудниками правоохранительных органов прозаическая — алкоголь и полный багажник предметов, похожих на оружие.

Как стало известно «Фонтанке», в пятом часу утра 22 января на Богатырском проспекте наряд ГИБДД остановил «КИА Рио». Произошло это на другой день после того, как на Синявинских высотах реконструировали прорыв блокады Ленинграда. Трое находившихся в салоне иномарки имели к этому мероприятию самое непосредственное отношение — так, например, 27-летний пассажир оказался актером. Второй пассажир, 20-летний уроженец Молдовы, официально не работает, но в реконструкциях активно участвует, как и 47-летний водитель.

На остановку машины стражами порядка «бойцы» отреагировали странно: попытались убежать. Но не смогли. Видимо, сыграл свою роль алкоголь, который позже установили в крови того, кто был за рулем. Также возможно, что не чуждый искусству участник побега не хотел нового протокола за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Ранее в его биографии такие факты были.

Так или иначе, но сотрудники правоохранительных органов заглянули в багажник автомобиля. Нашли много интересного: предметы, похожие на пистолеты ТТ и Макарова, на ручной пулемет Калашникова, а также макет автомата АК-74 с оптическим прицелом, стальной нож американского производства и т. д.

Водитель «КИА» объяснил, что все эти предметы — макеты, оружием не являются и свободно продаются в магазине без лицензии. Часть из них принадлежит лично ему, часть — патриотическому клубу «Красная звезда». Как правило, хранится весь арсенал в оружейной комнате клуба, туда же их и собирались поместить после чистки.

Полиция все-таки решила повнимательнее присмотреться к содержимому багажника. Машину поместили на спецстоянку, макеты ждет дополнительная проверка, а водителю для начала вручили протокол за нетрезвую езду.

Напомним, что в ночь на 18 января у создателя клуба «Красная звезда» Павла Бараненко прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. В подвале петергофского дома реконструктора нашли неожиданное — двухметрового нильского крокодила, который жил у Бараненко вот уже 10 лет.