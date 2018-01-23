Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала U.S. News & World Report.

Эксперты оценивали 80 стран по девяти критериям: сила и влияние на мировой арене, темпы роста экономики, инновации, открытость для бизнеса, социальная сфера, общий уровень жизни населения, культура, туризм и историческое наследие, пишет 23 января Lenta.ru.

Аналитики высоко оценили вооруженные силы России, ее политическое и экономическое влияние, крепкие международные союзы, а также высшее руководство. Кроме того, доверие вызвала перспективность экономики.

Слабой стороной эксперты назвали туризм, а по уровню открытости для бизнеса Россия заняла последнее, 80-е место.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, Канада и Германия оказались на второй и третьей строчках, США стали седьмыми.

В октябре 2017 года Россия заняла 35-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает простоту ведения бизнеса. За год страна поднялась в рейтинге на пять позиций.