Число безработных в мире обновило рекорд

Уровень мировой безработицы побил рекорд в 2017 году. Результаты исследования 23 января опубликовала Международная организация труда (МОТ), которая является специализированным учреждением ООН.

В прошлом году уровень мировой безработицы, по оценкам специалистов, составил 5,6%, или 192,7 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом, это число увеличилось на 2,6 млн человек, приводит данные из доклада организации РБК.

В течение 2018 года число безработных, как полагают аналитики МОТ, сохранится практически без изменений, несмотря на увеличение числа работающих людей. Эксперты связали это с высокой эффективностью рынков труда развитых стран, где исследователи в течение 2018 года прогнозируют снижение уровня безработицы на дополнительные 0,2 п.п., до 5,5%.

В 2019 же году число безработных в мире, как полагают в Международной организации труда, вырастет до 193,6 млн человек. Несмотря на это, уровень безработицы среди молодежи (людей в возрасте до 25 лет), по мнению представителей МОТ, снизится. На данный момент в мире он составляет 13%, что, по мнению экспертов, представляет собой «серьезную, глобальную проблему». Наиболее остро этот вопрос, как подчеркивается в докладе, стоит в Северной Африке. Там безработными являются почти 30% молодых людей.

В России же, как ожидают специалисты, уровень безработицы в 2018 году по сравнению с 2017-м снизится с 5,2% (3,9 млн человек) до 5% (3,8 млн). В 2019 году этот показатель, по оценкам МОТ, будет равняться 4,9% (3,6 млн человек).

Ранее, 18 декабря прошлого года, ВЦИОМ по результатам проведенного опроса заявил, что безработица в России вдвое превышает официальные данные Росстата (по состоянию на октябрь 2017 года 5,1%, или 3,9 млн человек) и составляет 11%.