Еще
12:14 23.01.2018
Пришлите свою новость!
12:12
Автобус с пассажирами завалился в кювет на Московском шоссе
12:04
Банк России отлил Высоцкого в серебре
12:00
Город разорвал контракт с подрядчиком по сносу домов на Тележной
11:54
В Петербурге выдача кредитов выросла лишь на 2%, в Ленобласти упала
11:48
Российским спортсменам рекомендуют бойкотировать Олимпиаду-2018 в индивидуальном порядке
11:46
В НИИ Турнера сделали операцию подростку, выпавшему из окна квартиры
11:42
Со счета петербуржца по поддельному паспорту сняли 3 млн рублей
11:38
МОК не допустил Устюгова и Шипулина до Игр-2018
11:34
В Петергофе двое на снегоходе провалились под лёд: один утонул в заливе
11:32
В Петербурге за несколько часов угнали два одинаковых «Лексуса»
11:28
Прокатчик: «Смерть Сталина» получила прокатное удостоверение
11:23
«Газпром» просит Медведева снять ограничения на торговлю газом
11:09
Коскинен и Коскиранта из СКА вызваны в сборную Финляндии на Олимпиаду-2018
11:06
В газоне для «Санкт-Петербург арены» не нашли опасной живности
11:02
На Камчатке истребители провели учебный бой в стратосфере
10:50
На Филиппинах эвакуировали 40 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана
10:37
Водолазы и боевые пловцы спустились под лёд в Кронштадте
10:28
Легковушка разбилась на Новоприозерском шоссе. Есть пострадавшие
10:21
Из квартиры студентки в Приморском районе вынесли пять миллионов
10:17
Массажист «Зенита»: Кокорин стал больше забивать, потому что ему подровняли перегородку носа
10:09
США обнаружили у своих берегов российский корабль-разведчик
10:03
Капитан «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом
09:56
На Богатырском нетрезвые реконструкторы спасались от полиции бегством
09:44
В Тосно воры зарабатывали по 150 тысяч в минуту
09:36
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
09:24
Число безработных в мире обновило рекорд
09:16
Кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс обратился к Путину на русском
09:09
Мировые цены на нефть начали расти
09:00
Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии хотят приобрести комплексы С-400
08:49
Суд арестовал подростка, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ
08:40
На Фонтанке «девятку» занесло в «Рендж Ровер» и «Ауди»
08:34
Юный петербуржец попал на больничную койку, переборщив с таблетками
08:30
В России упали продажи алкоголя
08:20
В Минфине решили продлить налоговые каникулы для нянь и репетиторов
08:10
СМИ: ФСБ хочет приостановить работу опасных предприятий на время ЧМ-2018
08:01
В центре Лондона эвакуировали несколько отелей из-за утечки газа
01:16
Полузащитник «Зенита» Паредес повредил плюсневую кость в товарищеской игре
01:12
Дзюба перейдет в тульский «Арсенал» до конца недели
00:52
Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства
00:42
Разведкорабль ВМФ РФ замечен у берегов Восточного побережья США
00:26
"Зенит" интересуется еще одним аргентинцем
00:15
Мердок призвал Facebook платить отчисления заслуживающим доверия СМИ
00:06
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
00:00
В Гатчинском районе водитель погиб, перебрав попутную и встречную машины
22/01
Российские военные проинспектируют оборонный объект ФРГ
22/01
Скорая попала в массовое ДТП на скользком мосту Александровской фермы
22/01
СМИ: Кришито интересен клубу из ОАЭ
22/01
ЕС согласовал новый транш кредита для Греции
22/01
На восстановление дачи Громова выделят более 31 млн рублей
22/01
На «Нарве» столкнулись цементовоз, ВАЗ, автобус и «буханка»
22/01
В Москве застрелили мужчину
22/01
Путин укоротил военное приветствие
22/01
На Поклонногорской в шестое ДТП со дня открытия путепровода попал «ХАМ»
22/01
Один из голодавших на Ямале рабочих добился выплаты зарплаты, приехав в Петербург
22/01
Обвиняемый в подрыве «Перекрестка» передумал накрывать стол сокамерникам
22/01
Прокурор попросил 9 лет строгого режима бывшему главе Карелии и вице-спикеру ЗакСа Ленобласти
22/01
ЦИК РФ зарегистрировал еще 154 доверенных лица Владимира Путина
22/01
Петербург официально подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2024
22/01
Многопрофильный центр СПбГУ вернул себе имя Н. И. Пирогова
22/01
В отношении журналиста Кагермазова не стали возбуждать уголовное дело об уклонении от службы
22/01
От МВД требуют 1,5 млн за застреленного петербуржца
22/01
«Зенит» начал 2018 год с разгрома датчан
22/01
Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о Первой мировой войне
22/01
Пробки в Петербурге – 9 баллов
22/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 января
22/01
Защитник «Зенита» Иванович покинул сборы в Дубае
22/01
Упавший из окна восьмого этажа мальчик идет на поправку, сбор средств остановлен
22/01
В Киеве обвалился автомобильный мост
22/01
Шойгу прилетел в Ханой
22/01
Прокуратура Испании попросила выдать евроордер на арест Пучдемона, суд отказал
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
23.01.2018 09:24

Число безработных в мире обновило рекорд

Уровень мировой безработицы побил рекорд в 2017 году. Результаты исследования 23 января опубликовала Международная организация труда (МОТ), которая является специализированным учреждением ООН.

В прошлом году уровень мировой безработицы, по оценкам специалистов, составил 5,6%, или 192,7 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом, это число увеличилось на 2,6 млн человек, приводит данные из доклада организации РБК.

В течение 2018 года число безработных, как полагают аналитики МОТ, сохранится практически без изменений, несмотря на увеличение числа работающих людей. Эксперты связали это с высокой эффективностью рынков труда развитых стран, где исследователи в течение 2018 года прогнозируют снижение уровня безработицы на дополнительные 0,2 п.п., до 5,5%.

В 2019 же году число безработных в мире, как полагают в Международной организации труда, вырастет до 193,6 млн человек. Несмотря на это, уровень безработицы среди молодежи (людей в возрасте до 25 лет), по мнению представителей МОТ, снизится. На данный момент в мире он составляет 13%, что, по мнению экспертов, представляет собой «серьезную, глобальную проблему». Наиболее остро этот вопрос, как подчеркивается в докладе, стоит в Северной Африке. Там безработными являются почти 30% молодых людей.

В России же, как ожидают специалисты, уровень безработицы в 2018 году по сравнению с 2017-м снизится с 5,2% (3,9 млн человек) до 5% (3,8 млн). В 2019 году этот показатель, по оценкам МОТ, будет равняться 4,9% (3,6 млн человек).

Ранее, 18 декабря прошлого года, ВЦИОМ по результатам проведенного опроса заявил, что безработица в России вдвое превышает официальные данные Росстата (по состоянию на октябрь 2017 года 5,1%, или 3,9 млн человек) и составляет 11%.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
22.01.2018 13:27

Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
Магазин "Кей"
22.01.2018 12:52

Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ

Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02

«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль

«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Банк России отлил Высоцкого в серебре
На Камчатке истребители провели учебный бой в стратосфере
Водолазы и боевые пловцы спустились под лёд в Кронштадте
США обнаружили у своих берегов российский корабль-разведчик
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Число безработных в мире обновило рекорд
Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии хотят приобрести комплексы С-400
В России упали продажи алкоголя
В Минфине решили продлить налоговые каникулы для нянь и репетиторов
СМИ: ФСБ хочет приостановить работу опасных предприятий на время ЧМ-2018
Реновация на болотах
Догонит ли гражданский брак официальный
Реанимация не отпустила в Кресты
«Ну и как это они народу и вдруг не отдадут власть?»
Куда поехать в Финляндии: советы читателей
Анатомия выборов депутата Нестеровой
Уважай и не мешай: как нужно вести себя журналистам в Мариинском дворце
Ямагатский грипп перехитрил ВОЗ
«Танцуешь тверк? Скрепы Родины отверг!»
В поисках иранской революции
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В газоне для «Санкт-Петербург арены» не нашли опасной живности

В подвале дома на 9-й Советской открыли навигацию

Раритеты в огне. Из пожара пытались спасти редкие автомобили

Новости компаний
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
22.01.2018 13:27
Новый рейс «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга во Франкфурт
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый международный рейс из Санкт-Петербурга во Франкфурт-на-Майне. Рейс начнет выполняться с 26 марта 2018 года пять раз в неделю c понедельника по пятницам.
Магазин "Кей"
22.01.2018 12:52
Выбираем чистящие средства для техники со специалистами КЕЙ
Уход за техникой является основой для ее долговечности и работоспособности, поэтому производители выпускают достаточно широкий ряд различных чистящих средств. В данной статье специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться в этом разнообразии
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Магазин "Кей"
17.01.2018 10:45
3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ
Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.