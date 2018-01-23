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23.01.2018 09:09

Мировые цены на нефть начали расти

Мировые цены на нефть повысились на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) по росту мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов от 23 января.

Cтоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до 69,36 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до 63,94 доллара за баррель.

Как пишут РИА Новости, МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. Аналитики фонда указали, что на улучшение прогноза повлияли «неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии… на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик».

 


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Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50
«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»
С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
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18.01.2018 11:10
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18.01.2018 10:20
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Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19
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