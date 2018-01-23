Мировые цены на нефть начали расти

Мировые цены на нефть повысились на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) по росту мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные торгов от 23 января.

Cтоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до 69,36 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до 63,94 доллара за баррель.

Как пишут РИА Новости, МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. Аналитики фонда указали, что на улучшение прогноза повлияли «неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии… на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик».