Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии хотят приобрести комплексы С-400

Несколько государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии выразили заинтересованность в покупке российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом 23 января в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии рассказал глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

«Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», — цитирует Шойгу РБК со ссылкой на ТАСС. Министр напомнил, что два комплекса С-400 несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая противовоздушную оборону на российской авиабазе Хмеймим и в порту Тартус.

«Это уникальные комплексы с не превзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — заметил также Шойгу, подчеркнув, что Россия «готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом».

Речь в данном случае, как отметил глава российского оборонного ведомства, «идет не только о таких комплексах, как «Панцирь», которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400».

Ранее сообщалось, что Турция согласилась приобрести у России четыре комплекса C-400 на общую сумму 2,5 млрд долларов. Также Россия заключила контракт с Китаем на поставку не менее шести дивизионов на сумму более 3 млрд долларов.