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23.01.2018 08:49

Суд арестовал подростка, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ

Суд Октябрьского района города Улан-Удэ 23 января арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на школу.

«Арест на два месяца, до 19 марта. На это время он будет находиться в СИЗО», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Поплавская. По ее данным, «подросток вроде уже выписан из больницы».

Напомним, несовершеннолетний напал на учеников школы № 5 в Улан-Удэ 19 января. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. Ранения получили учитель и пятеро детей. Сам нападавший также очутился в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.


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Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
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