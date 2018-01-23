Суд арестовал подростка, подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ

Суд Октябрьского района города Улан-Удэ 23 января арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на школу.

«Арест на два месяца, до 19 марта. На это время он будет находиться в СИЗО», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Поплавская. По ее данным, «подросток вроде уже выписан из больницы».

Напомним, несовершеннолетний напал на учеников школы № 5 в Улан-Удэ 19 января. Он был вооружен топором и бутылкой с зажигательной смесью. Ранения получили учитель и пятеро детей. Сам нападавший также очутился в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.