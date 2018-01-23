Юный петербуржец попал на больничную койку, переборщив с таблетками

Юноша 17 лет попал в детскую городскую больницу №5 им. Филатова в Петербурге, переборщив с таблетками. Молодой человек выпил пару пачек анальгетика.

Как стало известно «Фонтанке», около одиннадцати вечера 22 января в приемный покой детской больницы в Купчино был доставлен местный житель 2000 года рождения с острым отравлением. По предварительным данным, несовершеннолетний выпил 40 таблеток обезбаливающего препарата. Пока медики оказывают помощь юноше, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.